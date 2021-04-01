Катунь24: Велодорожка, игровые и спортивные комплексы появятся в барнаульском поселке Южный

Зеленую зону обновят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

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В Барнауле объявлен аукцион на определение подрядчика, который благоустроит зеленую зону от ул. Герцена, 6 до ул. Белинского. Прием заявок для участия продлится с 29 марта по 6 апреля 2021 года, проведение аукциона запланировано на 8 апреля.

На эти цели запланировано 99 миллионов рублей. Осенью барнаульцы приняли участие в отборе общественных территорий, которые должны быть благоустроены в 2021 году. Зона в посёлке Южном заняла первое место, горожане отдали за нее 2519 (11,85 %) голосов.

Согласно проекту, сложившаяся планировка сквера сохранится. Общая ширина центральной аллеи составит от 3 м до 4,7 м, это позволит разместить уличную мебель и освещение. На аллее сделают два вида покрытий – асфальтобетонное и плиточное. На пути движения пешеходов обустроят пандусы. Также на территории аллеи появится 9 камер видеонаблюдения.

Зеленые насаждения аллеи в поселке Южном сохранят. При строительстве пешеходных дорожек деревья сносить не будут, снесут лишь 36 аварийных деревьев, которые не входят в границы застройки. На аллее высадят более полутысячи саженцев: 90 крупномерных деревьев (сосна, тополь, рябина, липа, береза) и 507 кустарников (спирея, барбарис, пузыреплодник, можжевельник, жимолость). Также подрядчик обустроит газоны и клумбы с многолетниками, декоративные композиции из камней, кустарников, цветов.

В зеленой зоне установят 156 светильников. Также на территории аллеи появятся 122 малые архитектурные формы, 2 детские площадки, 2 перголы (навесы), 9 игровых комплексов, 3 спорткомплекса. Проектом предусмотрено устройство велодорожки, площадок для проведения культурных мероприятий и для отдыха.

Отметим, ранее по поручению главы Барнаула Вячеслава Франка состоялось общественное обсуждение эскизного проекта зеленой зоны. В нем приняли участие разработчики проекта, жители поселка, руководители детских садов и школ, управляющих компаний.

Благоустройство аллеи в поселке Южном планируется завершить до конца 2021 года.

Катунь24