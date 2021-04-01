Катунь24: В Барнауле задержали двух распространителей наркотиков

Полицейские выявили закладчиков, распространявших синтетические наркотики на территории краевой столицы.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, полицейские задержали жителя Барнаула, который развозил и прятал закладки на территории города. В ходе личного досмотра стражи порядка изъяли у подозреваемого почти 3 грамма синтетического наркотика.

Позже полицейские задержали его сообщницу, 1986 года рождения, которая также делала многочисленные закладки, пользуясь услугами того же интернет-магазина. Её задержали на лестничной площадке в подъезде собственного дома. По предварительным данным, злоумышленница с декабря 2020 года являлась оптовым курьером-закладчиком. Она делила крупные партии наркотиков на более мелкие и осуществляла их дальнейший сбыт.

В квартире по месту жительства задержанной сотрудники полиции изъяли 10 свёртков с синтетическим наркотическим веществом, общий вес которого составил более 500 граммов, что является особо крупным размером.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. В настоящее время оба закладчика находятся под стражей.

Катунь24