Катунь24: В России ожидают увеличение количества национальностей по итогам переписи населения

Главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин заявил, что количество национальностей, живущих в России, по итогам Всероссийской переписи населения может увеличиться.

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Так, в СССР национальность была записана в паспорте, и во время переписи люди указывали свою национальную принадлежность так, как было указано в документе. По итогам переписи 1989 года список национальностей состоял из 126 вариантов. После отмены графы «национальность» это число стало расти.

Число указываемых в ходе переписи 2002 года национальностей стало больше. К этому моменту в России проживало уже 182 народа. По итогам 2010 года это число выросло до 193.

«Думаю, в ходе очередной переписи перечень уточнится, и не исключаю даже, что расширится», — сказал Владимир Зорин.

Эксперт напомнил, что согласно Конституции РФ все ответы записываются в переписной лист именно так, как сказал респондент. При обработке результатов ученые сгруппируют все возможные самоназвания одного и того же народа в категории.

Кроме того, во время предстоящей переписи населения впервые будет можно указать несколько национальностей через запятую, и все они будут учтены. По словам Зорина, это очень важная опция, поскольку в стране очень много смешанных семей, и люди, особенно молодежь, часто оказываются перед выбором, какую национальность указать – по маме или по папе.

Катунь24