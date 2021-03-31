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Алтайский край

Катунь24: В Барнауле иностранец собирал деньги на фальшивые приюты

Мар 31, 2021
ГОРНЯК22 31.03.2021

Ранее судимого 33-летнего гражданина Республики Казахстан, проживающего в Барнауле, заключили под стражу. Обвиняемый похищал у граждан деньги.

Фото: pixabay.com

Он обманул как минимум 12 человек, сообщили в краевой прокуратуре. Мужчина создавал группы в социальных сетях с тематикой о приютах домашних животных. В группах публиковались реквизиты банковских карт и абонентские номера, на которые люди должны были перечислять денежные средства. 

С фейковых страниц обвиняемый обращался с просьбой о сборе средств, ссылаясь на критическую ситуацию в приюте, связанную с отсутствием корма на протяжении нескольких дней, либо отсутствием отопления в сильные морозы и необходимостью срочной оплаты прибывшей из города в село Алтайского края машины с углем и дровами, при этом прикреплял фотографии бездомных животных и приютов, взятые в интернете в свободном доступе. Неравнодушные граждане переводили ему деньги, а он их впоследствии тратил на собственные нужды.

Катунь24

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