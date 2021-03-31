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Алтайский край

Катунь24: В барнаульской библиотеке имени Шишкова прошёл литературно-музыкальный праздник

Мар 31, 2021
ГОРНЯК22 31.03.2021

Районные дни культуры могут стать традиционными. Во всяком случае на это надеются в Октябрьском районе Барнаула.

Фото: «Катунь 24»

В выходные дни и в праздники, когда вся страна отдыхает, работникам культуры приходится трудиться в два раза больше. И прошедший профессиональный праздник не стал для этих людей исключением. Значит, необходим еще один. Только для них. Такой провели в Октябрьском районе Барнаула.

Перед руководителями домов культуры, колледжей и музеев выступила барнаульская поэтесса Фарида Габдраупова. Она прочла любимые читателями стихотворения о любви и весне. А гитарист Евгений Зулин преподнес зрителям музыкальный подарок.

После концертной программы участники остались, чтобы обсудить профессиональные вопросы, правда, уже в неформальной обстановке. Говорят, с хорошим настроением и о делах говорить лучше.

Катунь24

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ГОРНЯК22

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