Катунь24: В Барнауле выставили на продажу необычное здание со стеклянным куполом

Стоимость здания, находящегося на ул. Вешней, 19, составляет 39 млн рублей.

Фото: avito.ru

Общая площадь здания составляет более 1,5 тыс. кв. м. Размер участка — 1,7 тыс. кв. м. Автор объявления уточняет, что земельный участок можно увеличить.

Сообщение о продаже появилось на сайте «Авито».

«Идеально подойдет для использования под медицинский профиль деятельности, под частную школу или детский сад (которых не хватает в этом районе), под офис серьезной компании, под любой другой профиль деятельности. Имеется возможность увеличения площади земельного участка», — написал автор.

Нестандартное строение граничит с краевым психоневрологическим диспансером для детей.

Высота потолков в цокольном этаже – от 2,6 м до 3,1 м, на 1 этаже – 4,0 м, на 2 этаже – 3,7 м, на мансардном этаже – 3,9 м. Автор объявления утверждает, что практически во всех помещениях выполнена стяжка пола и штукатурка стен.

Катунь24