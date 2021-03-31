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Алтайский край

Катунь24: В Гидрометцентре рассказали, когда на Оби начнется ледоход

Мар 31, 2021
ГОРНЯК22 31.03.2021

Об этом сообщила altapress.ru начальник отдела гидрологии Алтайского ЦГМС Ольга Прахт.

Фото: pixabay.com

Синоптики отмечают, что начало ледохода напрямую зависит от погоды, поэтому называть конкретную дату преждевременно. Однако средняя многолетняя норма начала ледохода на Оби в районе Барнаула – это 16 апреля плюс-минус 5 дней.

Как рассказала Ольга Прахт, постепенное потепление начнется в четверг, 1 апреля 2021 года. Днем температура воздуха составит −1…+4 градуса,  далее будет нарастать до конца недели на 2−3 градуса каждые сутки. Однако в последние дни марта в Алтайском крае будут морозы: температура будет балансировать в диапазоне -3…-20 градусов.

Ранее синоптики рассказали, когда в Алтайском крае начнется метеорологическая весна.

Катунь24

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