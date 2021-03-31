Катунь24: В России с 1 апреля отменят часть льгот

1 апреля 2021 года закончится срок действия мер поддержки, которые были назначены государством в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

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С апреля россияне старше 65 лет больше не смогут оформлять больничные для соблюдения режима самоизоляции. Напомним, в 2020 году правительство позволило не работающим удаленно пожилым сотрудникам брать больничные и получать выплаты по временной нетрудоспособности.

С 31 марта перестанут действовать рекомендации Банка России о реструктуризации кредитов для граждан, у которых выявили COVID-19. Самозанятые и владельцы малого бизнеса могли подать необходимое заявление с 1 января по 31 марта 2021 года. До 31 марта действует запрет Центробанка на принудительное выселение клиентов-должников.

До 1 апреля Банк России разрешает пополнять наличными анонимные электронные кошельки. Это касается WebMoney, PayPal и VK Pay, а также некоторых видов проездных и карт школьников. После это можно будет сделать только с привязанного банковского счета.

Безработных перестанут регистрировать онлайн с помощью госуслуг и «Работа в России». Онлайн-документы без бумажных копий перестанут находиться в обороте работодателей также с 1 апреля.

Катунь24