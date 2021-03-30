Катунь24: В России смягчили требования к работе детских лагерей

Роспотребнадзор отменил ранее введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничения по организации детского отдыха.

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Теперь дети смогут отдыхать в лагерях вне районов проживания, но требуется учитывать эпидемиологическую обстановку в месте предполагаемого отдыха. Детским лагерям можно принимать количество детей, которое соответствует 75 % от проектной вместимости лагеря.

Также местные власти на основе текущей эпидемиологической обстановки вправе разрешать работу палаточных лагерей.

Постановление главного санитарного врача Анны Поповой опубликовано на официальном портале правовой информации.

Катунь24