Катунь24: В городах Алтайского края отремонтируют 14 улиц, ведущих к школам и больницам

Восстановление дорог проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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В предстоящем строительном сезоне на дорожной сети регионального и местного значения в Алтайском крае отремонтируют свыше 100 объектов на общую сумму около 3 млрд рублей, сообщает официальный сайт Алтайского края. Минтранс отмечает, что при формировании планов учитывают множество факторов, один из которых – расположение объектов социальной значимости.

В Барнауле обновят дорогу на улице Взлетной на участке от улицы Попова до улицы Сергея Ускова, ведущую к лицею № 121. Еще один объект расположен рядом со школой № 137 – это дорога на улице Шумакова в границах улицы 50 лет СССР и Южного Власихинского проезда. Также отремонтируют проезжую часть в районе городской поликлиники № 14 на улице Соловьиной от улицы Смородиновой до улицы Малиновой.

Девять объектов вблизи образовательных и медицинских учреждений обновят в Бийске. Там отремонтируют проезд на улице Садовой на участке от переулка Байкальского до улицы 15-й Гвардейской Кавалерийской Дивизии, проходящей мимо Центральной городской больницы, школы № 41 и Бийского центра помощи детям. Также обновится участок улицы Декабристов от улицы Георгия Прибыткова до Социалистической, ведущей к спортивному комплексу «Заря», молодежному центру «Родина» и Центру детского творчества.

В Новоалтайске проведут работы по дороге на поселок Новогорский, ведущей к школе и детскому саду. Ремонт запланирован и на участке улицы Октябрьской по пути к школе, поликлинике и больнице, отмечает Министерство транспорта Алтайского края.

Катунь24