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Алтайский край

Катунь24: Владимир Путин наградил Виктора Томенко орденом Дружбы

Мар 30, 2021
ГОРНЯК22 30.03.2021

Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: Правительство Алтайского края

Президент Владимир Путин наградил губернатора Виктора Томенко орденом Дружбы «За большой вклад в социально-экономическое развитие Алтайского края и многолетнюю добросовестную работу».

В России орденом Дружбы награждают за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества наций и народностей, а также за высокие достижения в развитии экономического и научного потенциала России.

Этим же указом разные государственные награды получили представители власти, экономисты, работники культуры, экологи, ученые и других сфер деятельности.

Катунь24

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