Катунь24: В Барнауле сиделка обокрала пенсионерку

86-летняя женщина обратилась в полицию.
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Полицейские выяснили, что у пенсионерки были проблемы со здоровьем, поэтому через агентство она решила нанять сиделку — 50-летнюю женщину, которая переехала к ней на постоянное проживание.
В один из дней женщина увидела у бабушки кошелек и решила украсть у нее деньги. Когда пенсионерка вышла из комнаты, та вытащила из кошелька 5000 рублей.
Сиделка призналась правоохранителям в преступлении и пояснила, что похищенные деньги потратила на собственные нужды.
По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.