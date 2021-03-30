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Алтайский край

Катунь24: В Барнауле сиделка обокрала пенсионерку

Мар 30, 2021
ГОРНЯК22 30.03.2021

86-летняя женщина обратилась в полицию.

Фото: pixabay.com

Полицейские выяснили, что у пенсионерки были проблемы со здоровьем, поэтому через агентство она решила нанять сиделку — 50-летнюю женщину, которая переехала к ней на постоянное проживание.

В один из дней женщина увидела у бабушки кошелек и решила украсть у нее деньги. Когда пенсионерка вышла из комнаты, та вытащила из кошелька 5000 рублей.

Сиделка призналась правоохранителям в преступлении и пояснила, что похищенные деньги потратила на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Катунь24

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