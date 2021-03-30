Катунь24: Врач рассказал, как вылечить лень

Оказывается, лень может быть обусловлена серьезными ментальными искажениями. Как их устранить, объяснил в интервью радио Sputnik врач-психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

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Евгений Фомин считает, что лень – это прежде всего недоверие человека к себе, сомнения в своей способности выполнить определённую задачу. Отсутствие уверенности в себе, в свою очередь, лишает человека сил и возможности совершать какие-либо действия.

«Это некая обесценивающая личная глубинная установка, которая не дает уверенности и сил, чтобы выполнить поставленную задачу», – отметил специалист.

Психиатр назвал несколько способов избавиться от лени: во-первых, необходимо куда-нибудь уехать и дать себе возможность отдохнуть. Второй способ – обратиться к специалисту, который назначит медикаментозное лечение.

Третий – разобраться в ситуации с помощью психотерапевта, коуча или психолога. Последний вариант лучше всего подойдет для тех, кто оценивает свои возможности под влиянием неких ментальных искажений.

«Это нужно, если человек начал неверно оценивать ситуацию в силу неких глубинных установок, то есть если человек начал думать, что не справится с ситуацией, и у него стали появляться идеи катастрофизации», – объяснил психиатр.

Катунь24