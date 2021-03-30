Катунь24: В Барнауле проверяют школы после массовой рассылки сообщения о минировании

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В Барнауле проверяют школы после массовой рассылки сообщения о минировании30 марта 2021, 11:16
Такие сообщения получили сегодня, 30 марта 2021 года, 16 школ города.
Фото: pixabay.com
Напомним, утром 30 марта 2021 года учащихся сразу нескольких барнаульских школ эвакуировали из-за сообщений о минировании.
В городской администрации сообщили, что на данный момент уже проведены проверки в школах № 81, 60 и 69. Взрывчатых веществ в них обнаружено не было. Занятия в этих школах возобновлены.
В остальных школах продолжаются оперативные мероприятия, на местах работают сотрудники правоохранительных органов и кинологические службы. Кроме того, специалисты продолжат дежурство в проверяемых школах.