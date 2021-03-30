Катунь24: Власти Барнаула оценили качество питания в школьных столовых

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Власти Барнаула оценили качество питания в школьных столовых30 марта 2021, 11:11

Совещание по вопросам качества и организации горячего питания школьников в образовательных учреждениях, обслуживаемых АО «КШП-Глобус», провела замглавы администрации города по экономической политике Мария Кулагина.

Фото: barnaul.org

Гендиректор АО «КШП-Глобус» Евгений Скурлатов отметил, что на комбинате тщательно следят за этим процессом. В частности, недавно комбинат прекратил сотрудничество с двумя поставщиками продуктов питания, ужесточил контроль за работой сотрудников в пищеблоках.

Кроме того, начальник отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Елена Боброва отметила, что предприятие выполняет все требования санитарного законодательства. Нарушений в ходе проверок, которые проводились в течение 2020-2021 учебного года, не выявлено, сообщает официальный сайт Барнаула. Для повышения уровня качества контроля и питания школьников АО «КШП-Глобус» внедряет систему ХАСПП (анализ рисков и критические контрольные точки), которая позволит повысить качество предоставляемых услуг по горячему питанию школьников. Сотрудники предприятия оперативно реагируют на все жалобы и лично встречаются с родителями школьников, которые высказывают претензии по качеству питания, проводят разъяснительную работу с родительскими комитетами в школах.

Отмечено, что с начала учебного года от родителей поступило 434 благодарности сотрудникам (поварам) предприятия, жалоб и обращений по вопросам качества питания в комитет по образованию г. Барнаула направлено 168. Основные претензии связаны с тем, что иногда блюда, стоящие уже на столах в школьной столовой, по оценкам детей, недостаточно теплые.

Председатель комитета по образованию города Андрей Муль отметил, что сейчас в каждой школе создана комиссия, которая проверяет качество приготавливаемых блюд, ведется бракеражный журнал. Родители всегда могут ознакомиться с ним и сами посмотреть, как организовано питание в школах. В ряде школ теперь видеофайлы о том, чем питаются школьники, выставляют на сайты образовательных учреждений для ознакомления родителей.



Катунь24