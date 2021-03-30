Катунь24: В Барнауле произошла коммунальная авария. Несколько домов остались без воды

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В Барнауле произошла коммунальная авария. Несколько домов остались без воды30 марта 2021, 10:07

Утром 30 марта 2021 года в Барнауле произошло повреждение водопровода диаметром 400 мм на пересечении улиц Геодезической и Энтузиастов, об этом сообщает пресс-центр администрации города.

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Фото: pixabay.com

Из-за прорыва на сетях часть домов остались без водоснабжения:

Геодезическая, 45а-49ж, 53а, 53б;

Антона Петрова, 278-358;

Энтузиастов, 48, 50;

Солнечная поляна, 26-38а.

Вышедшую на поверхность воду убирают сотрудники «Автодорстроя», а специалисты водоканала приступили к земляным работам.

Подвоз воды будет организован по заявкам жителей.

Катунь24