Катунь24: В Барнауле произошла коммунальная авария. Несколько домов остались без воды

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В Барнауле произошла коммунальная авария. Несколько домов остались без воды30 марта 2021, 10:07
Утром 30 марта 2021 года в Барнауле произошло повреждение водопровода диаметром 400 мм на пересечении улиц Геодезической и Энтузиастов, об этом сообщает пресс-центр администрации города.
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Фото: pixabay.com
Из-за прорыва на сетях часть домов остались без водоснабжения:
- Геодезическая, 45а-49ж, 53а, 53б;
- Антона Петрова, 278-358;
- Энтузиастов, 48, 50;
- Солнечная поляна, 26-38а.
Вышедшую на поверхность воду убирают сотрудники «Автодорстроя», а специалисты водоканала приступили к земляным работам.
Подвоз воды будет организован по заявкам жителей.