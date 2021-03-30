Катунь24: В Барнауле капремонт на теплосетях начался на полтора месяца раньше срока

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В Барнауле капремонт на теплосетях начался на полтора месяца раньше срока30 марта 2021, 10:04

В предыдущие годы ремонтная кампания в краевой столице начиналась в середине мая, после окончания отопительного сезона.

Фото: pixabay.com

Обновлять коммуникации будут там, где для начала работ не нужно отключать тепло и горячую воду, а раньше в ремонт выводили участки, на которых заменить трубы без ограничения ресурса было нельзя.

Работы начали с 95-метрового участка в районе дома № 157г на улице Малахова. В СГК подчеркнули, что ремонт не потребует отключения тепла и горячей воды у жителей. Специалисты заменят 190 метров магистрального трубопровода диаметром 500 миллиметров. С одной стороны участка они отремонтируют тепловую камеру, на которой заменят старые железобетонные конструкции, запорную арматуру и другие детали. Предполагается, что это облегчит проведение переключений и наладку гидравлических режимов в городской системе теплоснабжения, а значит, сделает ее надежнее. С другой стороны участка состыкуют с новой трубой, которую заменили в рамках ремонтной кампании 2019 года. Ремонтируемая теплосеть проложена между двумя проезжими частями улиц – Малахова и малой Малахова. Вводить ограничения для движения транспорта не планируют, но в процессе работ сложности с проездом могут возникнуть. Все работы завершат к 25 мая, после чего приступят к благоустройству.

В СГК добавили, что за последние четыре года на этом участке теплосети на улице Малахова тепловики обнаружили и устранили 10 повреждений.

Всего в рамках капитального ремонта в Барнауле в 2021 году СГК заменит три километра трубопроводов на 12 участках, в числе которых девять – на магистральных и три – на внутриквартальных сетях.

Катунь24