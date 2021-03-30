Катунь24: В Алтайском крае двухлетняя девочка умерла после падения в ванну с кипятком

В Алтайском крае двухлетняя девочка умерла после падения в ванну с кипятком30 марта 2021, 09:04
Мать ребенка одна воспитывает 4 детей.
Фото: Следком по Алтайскому краю
Вечером 18 января 2021 года в Тальменском районе 2-летняя девочка упала в ванну с горячей водой. Ребенок получил термические ожоги около 35 % кожи. Лишь утром следующего дня мать ребенка обратилась в скорую медицинскую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть девочки.
Известно, что семья на учете в органах системы профилактики как неблагополучная не состоит.
Обвиняемая 43-летняя женщина свою вину признала полностью.
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Уголовное дело с утвержденным прокурором Тальменского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в региональном Следкоме.