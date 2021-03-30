Катунь24: В России появилась награда «Заслуженная жена подводника»

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В России появилась награда «Заслуженная жена подводника»29 марта 2021, 19:01

Командование подводных сил Северного флота учредило медаль для жён моряков-подводников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу флота.

Фото: pixabay.com

Награду будут вручать женам военнослужащих, чей семейный союз длится не менее 10 лет. Кроме этого награду смогут получить вдовы военных моряков, прошедших службу в плавсоставе подводных сил Северного флота.

«Первое награждение состоялось 19 марта, в День моряка-подводника, на главной базе подводных сил Северного флота городе Гаджиеве. Медаль «Заслуженная жена подводника» получили жены экипажей ракетных подводных крейсеров стратегического назначения четвертого поколения проекта «Борей» «Юрий Долгорукий» и «Князь Владимир», — отмечается в сообщении.

Предлагать кандидатов на получение медали смогут командир экипажа подводной лодки или соединения по предложению женсовета. Планируется, что награды будут вручать на торжественных мероприятиях в честь Международного женского дня, Дня семьи, любви и верности, а также Дня Военно-Морского Флота.

Всего памятную награду получили уже порядка 150 жен подводников.

Катунь24