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Алтайский край

Катунь24: В Барнауле готовят к открытию третью очередь ТРК «Арена»

Мар 30, 2021
ГОРНЯК22 30.03.2021

В Барнауле готовят к открытию третью очередь ТРК «Арена»29 марта 2021, 18:08

После возведения последней очереди ТРК «Арена» может получить статус первого за Уралом суперрегионального молла.

Фото: «Алтайский портал недвижимости»

В торгово-развлекательном комплексе готовится к открытию новый двухуровневый комплекс. Он находится на Павловском тракте, 180. Основные работы завершены, ведётся благоустройство территории.

Как сообщает «Алтайский портал недвижимости», новое здание разместилось на земельном участке площадью 60 546 кв. м. С одной стороны он примыкает к улице Геодезической, с другой – к коттеджному поселку Солнечная Поляна, третьей выходит на Павловский тракт, а четвертой граничит с торгово-развлекательным центром «Арена». Здесь уже появилась вывеска «Гранд-Арена».

Строительство началось ещё в 2014 году, однако работы замедлились, а затем поменялась и концепция.

Катунь24

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