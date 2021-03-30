Катунь24: В России смягчили требования для получения детских пособий

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В России смягчили требования для получения детских пособий29 марта 2021, 17:04

Теперь при назначении пособия не будут учитывать доли в квартире, которые составляют менее одной трети, и земельные участки общей площадью не более 1 га.

Фото: pixabay.com

Минтруд внес изменения в проект постановления о правилах назначения пособий на детей от трех до семи лет, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Теперь органы соцзащиты не будут учитывать доли в квартире или доме, которые составляют одну треть и менее. В министерстве объяснили это тем, что иногда родители имеют небольшую часть собственности на жилье, разделенное между несколькими людьми.

В первоначальном варианте проекта не учитывались земельные участки площадью в 0,25 гектара, отметили в СМИ. Сейчас же их размер увеличили до гектара, если земля находится в сельской местности.

Также детские пособия станут более адресными. Новые правила помогут выявить действительно нуждающихся россиян. Для этого проектом предусматривается своего рода имущественный ценз и учитываются сбережения семьи. Семья одновременно может владеть квартирой, домом, земельным участком, дачей, машиной, гаражом, мотоциклом, лодкой и трактором.

В расчет не будут включаться квартиры и дома, признанные непригодными для проживания, а также квартиры и участки, выделенные в качестве меры соцподдержки. В случае земельных наделов не будут учитываться и дальневосточные гектары.

Недвижимость, которую признали непригодной для проживания или которую получили в качестве меры социальной поддержки, не будут учитывать при назначении выплат также, как и дальневосточные гектары.

Отмечается, что многие семьи получат пособия уже по новым правилам в апреле-мае. Выплаты назначат после проверки органами соцзащиты заявления, пишет РИА Новости.

Катунь24