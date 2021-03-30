Катунь24: В гостиничный комплекс в «Белокурихе горной» провели газ

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В гостиничный комплекс в «Белокурихе горной» провели газ29 марта 2021, 15:52

«Белокуриха горная» постепенно превращается в полноценную туристическую площадку.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В гостиничный комплекс в «Белокурихе горной» провели газ

В 2016 году началось строительство газопровода до турзоны «Белокуриха-2». Его общая протяженность — 28 километров. Это позволило провести газ в гостиничный комплекс «Олимп-Парк». Несмотря на скалистую почву и перепад высот в 600 метров, трубы с усиленной изоляцией прослужат 50 лет. Стоимость работ составила более 200 миллионов рублей.

Мощность газопровода такая, что рядом можно построить еще одну Белокуриху, говорят специалисты. Наш регион продолжит участие в государственной программе «Развитие туризма в Алтайском крае». И появление новых турбаз в «Белокурихе-2» это дело времени.

На территории «Белокурихи-2» уже действует музей шоколада, лыжно-биатлонный комплекс «Мишина гора» и различные арт-объекты. И мест для новых застроек турбаз достаточно.

Катунь24