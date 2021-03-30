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Алтайский край

Катунь24: В Рубцовске произошло несколько аварий на водопроводе

Мар 30, 2021
ГОРНЯК22 30.03.2021

В Рубцовске произошло несколько аварий на водопроводе29 марта 2021, 15:01

29 марта 2021 года, по данным Рубцовского водоканала, зафиксировали ряд аварий на сетях водоснабжения.

Фото: pixabay.com

Из-за аварии пришлось отключить подачу питьевой воды на ул. Ватутина, 23-32 (авария произошла на ул. Ватутина, 30а) и на ул. Серова, 69-87, 60а-72 (авария – на ул. Серова, 64). Прорыв водопровода на ул. Баумана, 8 не потребовал отключения, пишет Рубцовск.инфо.

На данный момент аварии на сетях, не принадлежащих водоканалу, на ул. Светлова, 3; ул. Р. Зорге, 106; ул. Тракторной, 39; ул. Алтайской, 3 не устранены.

Катунь24

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