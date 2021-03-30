Катунь24: В Барнауле два автомобиля получили повреждения из-за схода снега и льда с крыш

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В Барнауле два автомобиля получили повреждения из-за схода снега и льда с крыш29 марта 2021, 12:23

Вчера, 28 марта, сход замёрзшей воды с крыш повредил две иномарки в разных частях Барнаула.

Фото: Барнаул 22

Так, на улице Союза Республик на автомобиль упала глыба льда. У машины повреждены крыша и лобовое стекло, сообщает паблик «Барнаул 22».

На улице Шукшина с крыши бойлерной сошёл снег. Пострадал припаркованный рядом со зданием автомобиль. Фотографиями с места происшествия поделился паблик «Инцидент Барнаул».

Катунь24