Катунь24: Врач развеяла миф о пользе молока

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Врач развеяла миф о пользе молока28 марта 2021, 18:22

Нутрициолог Кристина Журавлева в разговоре с телеканалом «Звезда» объяснила, почему организм плохо усваивает кальций из магазинного молока.

Фото: pixabay.com

По её словам, при пастеризации молока кальций превращается из органической формы в неорганическую. Последняя организмом не усваивается. Это же правило распространяется и на другие молочные продукты.

При недостатке кальция врач советует добавлять в еду петрушку, в которой его больше. Также она добавила, что рекордсменами по содержанию кальция являются мак и кунжут.

Катунь24