Катунь24: В профессиональный праздник росгвардейцы Алтайского края открыли свои двери для гостей

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В профессиональный праздник росгвардейцы Алтайского края открыли свои двери для гостей27 марта 2021, 17:54

В Управлении Росгвардии по Алтайскому краю состоялись праздничные мероприятия в честь 210-летия создания войск правопорядка и 5-летия войск национальной гвардии Российской Федерации.

Фото: Росгвардия Embedded video for В профессиональный праздник росгвардейцы Алтайского края открыли свои двери для гостей

На торжественном митинге, посвященном дню образования Росгвардии присутствовали военнослужащие и сотрудники подразделений регионального управления, ветераны ведомства, воспитанники барнаульского кадетского корпуса и члены семей.

С приветственными словами к личному составу обратились начальник Управления Росгвардии по Алтайскому краю полковник Александр Сафонов и председатель Совета ветеранов Региональной общественной организации ветеранов войск правопорядка по Алтайскому краю полковник в отставке Анатолий Партионов.

Участники торжественной церемонии отдали воинские почести боевым товарищам, погибшим при выполнении воинского и служебного долга, чьи имена занесены на мемориал «Сынам Отечества – воинам правопорядка» на территории управления. Под музыку в исполнении военного оркестра они возложили цветы к подножию мемориала и почтили память героев минутой молчания.

В праздничной обстановке прошло приведение к присяге сотрудников, поступивших на службу в войска национальной гвардии. Росгвардейцы поочередно выходили из строя и торжественно присягали на верность Российской Федерации и ее народу, клянясь уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию и федеральные законы. Начальник Управления Росгвардии по Алтайскому краю полковник Александр Сафонов пожелал сотрудникам, принявшим Присягу, всегда быть верными данной клятве, с честью и гордостью носить звание защитника законности и правопорядка.

Затем начальник отдела кадров полковник Людмила Мельник зачитала праздничные распоряжения и приказы о награждении сотрудников, военнослужащих и работников Росгвардии по Алтайскому краю. Наиболее отличившимся росгвардейцам были вручены очередные специальные звания, медали, почетные грамоты и благодарности.

В завершении торжественного мероприятия бойцы спецподразделений Росгвардии продемонстрировали собравшимся гостям приемы рукопашного боя и работу служебных собак. На территории была организована выставка техники и специальных средств защиты росгвардейцев.

Катунь24