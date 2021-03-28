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В Алтайском крае начался тур­нир па­мя­ти Героя Со­вет­ско­го Союза лет­чи­ка-штур­мо­ви­ка Ивана Гри­го­рье­ва27 марта 2021, 12:33

27 марта 201 года состоялась церемонии открытия 50-го Всероссийского турнира по греко-римской борьбе памяти Героя Советского Союза, летчика-штурмовика Ивана Ивановича Григорьева. Участие в открытии принял губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

«Этот турнир проводится уже 50 лет, традиционно в нем принимают участие молодые спортсмены со всей страны», — рассказал один из организаторов состязаний мастер спорта СССР заслуженный тренер России Владимир Кутчер.

В этом году соревнуются более 200 борцов 2004–2006 гг. р. из двух десятков регионов страны, в их числе представители регионов Сибири, Урала, а также спортсмены из Севастополя, Крыма, Калининградской области и др.

В качестве почетных гостей на турнир приехали Александр Карелин (герой России, трехкратный чемпион олимпийских игр, девятикратный чемпион Мира, двенадцатикратный чемпион Европы, депутат Государственной Думы, заслуженный мастер спорта), Алексей Мишин (заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион), Асланбек Хуштов (заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион) и многие другие именитые российские спортсмены.

Участников и гостей турнира также поприветствовали глава города Новоалтайска Сергей Еремеев, депутат Государственной думы Александр Прокопьев.



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