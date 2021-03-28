Катунь24: Виктор Томенко завел аккаунты еще в двух социальных сетях

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Виктор Томенко завел аккаунты еще в двух социальных сетях27 марта 2021, 11:13

Теперь личные страницы губернатора Алтайского края есть во «ВКонтакте», в «Одноклассниках» и в Instagram.

Фото: https://vk.com/viktor_tomenko

Первый аккаунт Виктора Томенко появился в 2018 году в инстаграме.

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Сегодня в соцсетях губернатор написал пост о посещении в преддверии Всемирного дня театра премьеры спектакля «Жар и холод, или Идея господина Дома» в Алтайском краевом театре драмы имени Василия Шукшина. Он рассказал, что на вчерашней постановке побывал артист и режиссер Константин Хабенский. Сейчас известный режиссер работает с алтайскими артистами над проектом «Интуиция».

Виктор Томенко поздравил режиссера-постановщика Владимира Золотаря и артистов с первым показом спектакля, а также анонсировал мероприятия к 100-летию Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина и другие театральные проекты этого года.

«Эпидемиологическая обстановка постепенно нормализуется. И зрители, и артисты, и работники театров рассчитывают, что эти планы мы обязательно осуществим», — отметил глава региона.

Катунь24