Катунь24: В Рубцовске пожарные спасли из горящего дома девять человек

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В Рубцовске пожарные спасли из горящего дома девять человек27 марта 2021, 11:02

Рано утром в субботу, 27 марта 2021 года, в доме по улице Красная, 95 начался пожар.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожарные прибыли к месту вызова через четыре минуты. К приезду спасателей из окон квартиры, расположенной на первом этаже, валил дым, а в подъезде было плотное задымление.

Огнеборцы сформировали два газодымозащитных звена. Пожарные вывели из дома девять жильцов, в том числе троих детей.

За несколько минут открытое горение ликвидировали. В тушении пожара были задействованы 15 человек личного состава противопожарной службы и 5 единиц пожарной и специальной техники, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Катунь24