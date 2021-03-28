Катунь24: Венедиктов день: традиции и приметы на 27 марта

‹‹ НАЗАД

ВПЕРЁД ››

Венедиктов день: традиции и приметы на 27 марта27 марта 2021, 08:03

По приметам на 27 марта судили о погоде и об урожае. В народном месяцеслове дата получила название Венедиктов день, Фёдор-скотник.

Фото: pixabay.com

Православная церковь в этот день почитает преподобного Венедикта Нурсийского (480-547) ‒ небесного покровителя Европы, реформатора западноевропейского монашества, основателя в Европе первого монастырского ордена со строгим уставом, получившего широкое распространение в Западной Европе, православной и католической церквях.

Ещё 27 марта – день празднования Федоровской иконы Божией матери. По преданию, образ был создан святым апостолом Лукой. На Руси икона была обретена в 1239 году и стала моленным образом Александра Невского. После кончины князя явилась его младшему брату – Василию Ярославовичу (князю Владимирскому). Своё название образ получил по храму, в который его поместил Василий Ярославович, ‒ кафедральному собору г. Костромы во имя Федора Стратилата. С этой иконой связаны многие чудесные события.

Федоровской иконе Божией Матери молятся о семейном счастье, крепком здоровье, лёгких родах и рождении здорового ребенка.

Традиции и обычаи

На Фёдора обхаживали домашнюю скотину. На этот период приходится линька животных, поэтому их выводили на двор, скребли и чистили, заговаривали от беспокойства и от дурного глаза. В народе говорили: «На Фёдора не ленись – скотине поклонись».

Стоит отметить, что крестьяне никогда не говорили – «домашние животные», всегда только – «скотина». За скотиной ухаживали и смотрели, чтобы с ней не случилось никакой беды. Семью трудно было прокормить без коровы: «Корова на дворе – еда на столе». Свинью крестьяне тоже считали большим подспорьем в хозяйстве: «Свинья – копилка: что положишь в неё, то и возьмешь». Существовали особые секреты ухода за свиньями:

звать свиней нужно, глядя в окно, тогда они в огород не полезут;

кормить в хлеву свиней нельзя, иначе они съедят поросят.

В этот день по возможности старайтесь не смотреть в зеркало. Особенно это касается пожилых людей. 27 марта влияние зазеркалья на людей сильнее и поэтому вытягивает из людей их жизненную силу. Подобное происходит и в Ильин день (2 августа). Ещё на Фёдора-скотника нельзя колоть дрова, точить ножи, а также брать в руки оружие. По поверью, это может привести к ссорам и даже к войне.

В этот день заговаривают детский испуг. Если ребенок боится оставаться один, кричит по ночам, прячется под кроватью, то нужно заговорить воду и ею умыть дитя.

Приметы и поверья

Если на Фёдора-скотника мороз, то всю неделю холодно будет. Услышать гром – к плодородному лету. Облака быстро и высоко плывут – к хорошей погоде. Если на лещине сережки появились, то земля больше промерзать не будет, поэтому можно сеять мак и редис. Туман в этот день – к ненастному лету. Если день морозный, то холода ещё неделю продержатся. Гром 27 марта – к тёплому и урожайному лету. Уровень воды в реках прежним остался – к жаркому и засушливому лету. Куры громко кудахчут – к ссоре в семье. Если корова хуже доится, то скоро испортится погода. Если корова отказывается пить воду, или у скотины повысился аппетит, в ближайшее время пойдет дождь. Если в пути лошадь споткнулась, то дорогу лучше отложить, потому что в пути может беда приключиться. Сны с 26 на 27 марта очень важны, особенно для тех, кто в этот день родился. Сновидения, увиденные днем 27 марта, зачастую вещие. Во сне вы увидите своего врага.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24