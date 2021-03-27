Катунь24: Виктор Томенко рассказал о главных театральных планах Алтайского края на год

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Виктор Томенко рассказал о главных театральных планах Алтайского края на год26 марта 2021, 22:34

В алтайском краевом театре драмы имени Василия Шукшина состоялась первая премьера этого года – постановка по пьесе Фернана Кроммелинка «Жар и холод, или идея господина Дома». Губернатор края Виктор Томенко в ходе пресс-подхода назвал премьеру «знаковым событием».

Фото: официальный сайт Алтайского края

Глава региона подчеркнул, что эпидемиологическая обстановка в крае становится более спокойной, что позволило принять решения, ослабившие веденные ранее ограничения, в том числе и касающиеся работы учреждений культуры.

«До полного окончания, конечно, еще далеко, но, тем не менее, недавно мы решение приняли и разрешили учреждениям культуры, концертным площадкам работать до 75% заполнения зала. Естественно, при соблюдении масочного режима, требований дезинфекции и профилактики. Это хорошая новость как для зрителей, которые уже соскучились, так и для театральных учреждений, которые смогут продавать билеты, управлять материальной составляющей своей деятельности», — отметил губернатор края.

В преддверии Дня театра, который во всем мире отмечают 27 марта, Виктор Томенко рассказал о театральных планах региона на год.

В числе главных событий — 100-летие Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина. Губернатор подписал план мероприятий, посвященных этой исторической дате. В юбилейный год театр планирует осуществить ряд масштабных творческих проектов. К ним относится и сегодняшняя премьера. Уже завтра работу над новым спектаклем «Интуиция» начинает народный артист России Константин Хабенский. Премьера спектакля запланирована в конце мая. Сегодня он также принял участие в просмотре новой постановки театра.

В середине мая в регион приедет Театр имени Евгения Вахтангова, который также отмечает своё 100-летие. В июне с ответным визитом наши артисты будут выступать на сцене Вахтанговского театра в Москве.

Один из ведущих театральных музеев страны — музей имени Алексея Бахрушина (г. Москва) представит в Барнауле выставку, посвященную истории становления Алтайского краевого театра драмы. В ноябре состоится торжественная церемония празднования 100-летия театра драмы имени Василия Шукшина.

Кроме того, на базе музыкального театра в середине мая пройдет фестиваль студенческих и дипломных работ «ШАГ».

Большой блок мероприятий связан с празднованием 80-летия народного артиста РСФСР Валерия Золотухина. Зрителей ждут новые театральные постановки, творческие встречи с артистами. В сентябре пройдет Всероссийский молодежный театральный фестиваль имени Валерия Золотухина. Глава региона напомнил, что в прошлом году его пришлось отменить из-за пандемии.

Виктор Томенко поздравил всех с наступающим Днем театра.

Катунь24