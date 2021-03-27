Катунь24: В барнаульской колонии осуждённые поставили спектакль

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В барнаульской колонии осуждённые поставили спектакль26 марта 2021, 21:51

В барнаульском лечебно-исправительном учреждении отметили День театра. Осуждённые подготовили спектакль по мотивам пьесы Николая Лескова «Дурачок». А помог им в этом солист Алтайского музыкального театра Илья Зуев.

Фото: «Катунь 24» Embedded video for В барнаульской колонии осуждённые поставили спектакль

Больше месяца осужденные лечебно-исправительного учреждения № 1 готовили постановку по мотивам пьесы Лескова «Дурачок». Главную роль сыграл осужденный Руслан. Вспоминает: заинтересовался местным творчеством сразу, как только перевили из СИЗО в колонию. Почти три года он развивался как музыкант и звукорежиссер. А вот сегодня состоялся его дебют как актера. Рассказывает: страхов было много.

Остановились на этом авторе не случайно – в этом году ему бы исполнилось 190 лет. А вот произведение подбирали, исходя из отсутствия в нем женских ролей. Руководитель клуба при колонии – солист Алтайского музыкального театра Илья Зуев. Он рассказывает: сейчас в театре заняты семь человек, но постепенно интерес к нему среди осужденных возрастает.

Еще один актер театра – 24-летний Станислав. Его пригласили в клуб уже на второй день, после распределения в отряд. На свободе, рассказывает, и подумать не мог, что будет играть в театре. А сейчас на его счету множество ролей.

Сейчас любительский театр при исправительном учреждении принимает участие в конкурсе от Алтайского союза театральных деятелей «Рождение замыслов». Актеры искренне верят в свою победу. И уже сейчас активно ведут репетиции другого спектакля. Совсем скоро на сцене ЛИУ-1 покажут «Гамлета».

Катунь24