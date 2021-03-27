Катунь24: Виктор Томенко вручил ключи от новых служебных автомобилей сотрудникам Росгвардии

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Виктор Томенко вручил ключи от новых служебных автомобилей сотрудникам Росгвардии26 марта 2021, 21:36
Губернатор Алтайского края края Виктор Томенко накануне Дня Войск национальной гвардии Российской Федерации наградил лучших сотрудников. В этом году исполнилось 210 лет Войскам правопорядка и 5 лет Войскам нацгвардии.
Фото: «Катунь 24»
Также в награждении поучаствовали председатель АКЗС Александр Романенко, федеральный инспектор в Алтайском крае Александр Заболотный и заместитель председателя всероссийского общества «Динамо» Алексей Минин. За отличие в службе и высокие показатели в служебно-боевой деятельности, спасение из огня и утопающих, а также за успехи в спорте.
В качестве подарка Виктор Томенко вручил ключи от новых служебных автомобилей сотрудникам спецподразделений Управления Росгвардии, а также отделов вневедомственной охраны городов и районов Алтайского края. Новые 7 легковых автомобилей, 3 внедорожника, микроавтобус и КамАЗ помогут сотрудникам Росгвардии качественно решать новые задачи.