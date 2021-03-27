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Алтайский край

Катунь24: Виктор Томенко вручил ключи от новых служебных автомобилей сотрудникам Росгвардии

Мар 27, 2021
ГОРНЯК22 27.03.2021

Виктор Томенко вручил ключи от новых служебных автомобилей сотрудникам Росгвардии26 марта 2021, 21:36

Губернатор Алтайского края края Виктор Томенко накануне Дня Войск национальной гвардии Российской Федерации наградил лучших сотрудников. В этом году исполнилось 210 лет Войскам правопорядка и 5 лет Войскам нацгвардии.

Фото: «Катунь 24»

Также в награждении поучаствовали председатель АКЗС Александр Романенко, федеральный инспектор в Алтайском крае Александр Заболотный и заместитель председателя всероссийского общества «Динамо» Алексей Минин. За отличие в службе и высокие показатели в служебно-боевой деятельности, спасение из огня и утопающих, а также за успехи в спорте.

В качестве подарка Виктор Томенко вручил ключи от новых служебных автомобилей сотрудникам спецподразделений Управления Росгвардии, а также отделов вневедомственной охраны городов и районов Алтайского края. Новые 7  легковых автомобилей, 3 внедорожника, микроавтобус и КамАЗ помогут сотрудникам Росгвардии качественно решать новые задачи.

Катунь24

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