Катунь24: Власти Барнаула определили, кто займется строительством проблемного ЖК «Парковый»

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Власти Барнаула определили, кто займется строительством проблемного ЖК «Парковый»26 марта 2021, 15:18

Подрядчика определили на заседании рабочей группы в администрации Барнаула.

Фото: barnaul.org

Замглавы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров проинформировал участников рабочей группы о том, что было сделано после принятых на предыдущем заседании решений. 23 марта 2021 года на 3-й блок-секции завершен процесс обмеров объемов строительных работ. Кроме того, прекращены работы по засыпке подземной парковки. На заседании рабочей группы также присутствовал представитель СК «Стройпанорама», который дал пояснения о причинах не выполненных в срок обязательств относительно строительства по ул. Парковой, 71.

Как сообщает официальный сайт Барнаула, дальнейшим строительством жилого комплекса займется СЗ «Адалин-Строй». В начале следующей недели планируется подписание договора с новым подрядчиком, предоставление им графика работ, выход на объект. Жилой комплекс возводит Барнаулкапстрой за счет проектного финансирования ПАО «Сбербанк».

Андрей Федоров также отметил, что администрацией города принимаются все возможные меры по недопущению банкротства Барнаулкапстроя, а также стабилизации экономической ситуации на предприятии.

Катунь24