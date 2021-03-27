ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: В Алтайском крае фиксируют случаи заражения COVID-19 после вакцинации

Мар 27, 2021
ГОРНЯК22 27.03.2021

В Алтайском крае фиксируют случаи заражения COVID-19 после вакцинации26 марта 2021, 15:02

Первые случаи заражения коронавирусом после использования вакцины «Спутник V» зафиксировали в Алтайском крае. Информацию об этом подтвердил внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава края Валерий Шевченко «Амителу».

Фото: pixabay.com

По словам врача, случаев постпрививочного заражения в крае немного, однако точные данные появятся только после проведения массовой иммунизации населения — во второй половине 2021 года.

Также инфекционист отметил, что факты заражения не опровергают эффективность вакцины и не свидетельствуют о её плохом качестве, так как вероятность, что болезнь разовьётся в лёгкой форме, как и при вакцинации от гриппа, сохраняется.

Чаще всего привитые заболевают после использования первого компонента «Спутник V». Это происходит по двум причинам: инкубационный период может проходить в момент иммунизации, когда биологическая устойчивость организма к коронавирусу только начинает формироваться, а также есть вероятность заразиться COVID-19 после введения первого компонента вакцины, пока антитела ещё не успели выработаться.

Валерий Шевченко советует тем не менее даже привитым гражданам соблюдать простые меры предосторожности: носить маски, использовать антисептик и соблюдать социальную дистанцию.

Катунь24

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: Унесенные ветром. В Барнауле летают крыши, повреждая автомобили

Мар 27, 2021
Алтайский край

Горняк22: Жителям Барнаула звонят «танцевальные» мошенники

Мар 27, 2021
Алтайский край

Горняк22: Пассажир устроил дебош в аэропорту Барнаула

Мар 27, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Кому положено по 39 900 рублей с 1 апреля — Пенсионеры России

Мар 27, 2021
Алтайский край

Горняк22: Унесенные ветром. В Барнауле летают крыши, повреждая автомобили

Мар 27, 2021
Алтайский край

Горняк22: Жителям Барнаула звонят «танцевальные» мошенники

Мар 27, 2021
Алтайский край

Горняк22: Пассажир устроил дебош в аэропорту Барнаула

Мар 27, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar