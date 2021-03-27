Катунь24: В Алтайском крае фиксируют случаи заражения COVID-19 после вакцинации

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В Алтайском крае фиксируют случаи заражения COVID-19 после вакцинации26 марта 2021, 15:02

Первые случаи заражения коронавирусом после использования вакцины «Спутник V» зафиксировали в Алтайском крае. Информацию об этом подтвердил внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава края Валерий Шевченко «Амителу».

Фото: pixabay.com

По словам врача, случаев постпрививочного заражения в крае немного, однако точные данные появятся только после проведения массовой иммунизации населения — во второй половине 2021 года.

Также инфекционист отметил, что факты заражения не опровергают эффективность вакцины и не свидетельствуют о её плохом качестве, так как вероятность, что болезнь разовьётся в лёгкой форме, как и при вакцинации от гриппа, сохраняется.

Чаще всего привитые заболевают после использования первого компонента «Спутник V». Это происходит по двум причинам: инкубационный период может проходить в момент иммунизации, когда биологическая устойчивость организма к коронавирусу только начинает формироваться, а также есть вероятность заразиться COVID-19 после введения первого компонента вакцины, пока антитела ещё не успели выработаться.

Валерий Шевченко советует тем не менее даже привитым гражданам соблюдать простые меры предосторожности: носить маски, использовать антисептик и соблюдать социальную дистанцию.

Катунь24