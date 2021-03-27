ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: В Барнауле позеленела река

Мар 27, 2021
ГОРНЯК22 27.03.2021

В Барнауле позеленела река26 марта 2021, 14:45

Фото реки необычного цвета выложили обеспокоенные барнаульцы в социальные сети, в частности, паблик Barnaul 22 во «ВКонтакте».

Фото: Barnaul 22

Автор поста сравнил цвет воды в реке с цветом газировки «Тархун». Подписчики присоединились к обсуждению реки и в комментариях прислали фото зеленой Пивоварки из других мест.

Позже в Алтайском филиале «Сибирской генерирующей компании» пояснили изменение цвета воды. Еще 10 марта энергетики начали испытания сетей. Для выявления утечек и последующего их устранения, а также поиска незаконного забора воды в воду был добавлен  краситель. В СГК подчеркнули, что краситель абсолютно безвреден. В данный момент сотрудники СГК устанавливают, где именно произошла утечка.

Катунь24

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