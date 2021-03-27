Катунь24: В Алтайском крае почти 20 тысяч жителей заразились ОРВИ за неделю

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В Алтайском крае почти 20 тысяч жителей заразились ОРВИ за неделю26 марта 2021, 13:04

Больше половины заболевших – дети до 14 лет.

Фото: pixabay.com

По информации регионального Роспотребнадзора, случаев заражения гриппом не выявлено. Ведомство рекомендует соблюдать меры профилактики, помогающие снизить риск заболевания респираторными инфекциями. В частности, мыть руки, использовать маски, соблюдать социальную дистанцию, вести здоровый образ жизни. Специалисты рекомендуют при признаках заболевания обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением. Больные не должны посещать рабочее место или организованный детский коллектив.

Катунь24