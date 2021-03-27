Катунь24: В Барнауле установят памятник предприятиям, эвакуированным в годы войны в Алтайский край

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В Барнауле установят памятник предприятиям, эвакуированным в годы войны в Алтайский край26 марта 2021, 12:33

Памятный знак установят в сквере им. Кири Баева, на площади Текстильщиков (пересечение улицы Пионеров и проспекта Калинина).

Фото: Минпромэнерго Алтайского края

Рабочие уже приступили к очистке территории и подготовке фундамента для будущего памятного знака.

Создать памятный знак предложил Союз промышленников Алтайского края, инициативу поддержали в региональном оргкомитете по подготовке мероприятий, посвященных Дню Победы.

Администрация города рассматривала десять вариантов площадок, где можно установить памятник, но сквер им. Кири Баева был выбран как наиболее подходящий — здесь начинается въезд в промышленную зону Барнаула, отметили в Министерстве промышленности и энергетики Алтайского края.

Отметим, в 2020 году Союз промышленников Алтайского края организовал конкурс эскизного проекта памятного знака промышленным предприятиям, эвакуированным в годы войны в Барнаул. На основании шести лучших макетов преподаватель АлтГТУ Михаил Кульгачёв разработал финальный проект – это стела остроконечной формы из природного полированного камня красного цвета, установленная на подиуме, с отлитыми в металле изображениями в виде барельефов на фасадах.

Финансирование проекта обеспечивается за счет внебюджетных источников. Открытие памятной стелы запланировано на июнь 2021 года.

В годы Великой Отечественной войны на территорию Алтайского края было эвакуировано более 100 предприятий, в том числе 24 завода общесоюзного значения. В Барнауле разместили 14 производств, среди которых Барнаульский завод механических прессов, созданный на базе эвакуированных из Одессы заводов прессового оборудования, Барнаульский завод транспортного машиностроения, созданный на базе тракторных заводов Харькова и Сталинграда, Барнаульский станкостроительный завод – на базе Подольского патронного завода, завода № 60 из Луганска и завода № 40 из Москвы, Барнаульский котельный завод («Сибэнергомаш»), созданный на базе Невского машиностроительного завода из Ленинграда, и другие промышленные предприятия. Во время войны каждый пятый танк Т-34 был оснащен дизельным двигателем, выпущенным на барнаульском заводе «Трансмаш».

Первые эшелоны с оборудованием прибыли в Барнаул в июле-августе 1941 года. Люди работали в экстремальных условиях: когда была возможность, станки размещали в стенах уже существующих предприятий, однако в большинстве случаев оборудование ставили под открытым небом и уже вокруг него строили стены и крышу.

Катунь24