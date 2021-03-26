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Алтайский край

Катунь24: Волонтеров приглашают на Кубок мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле

Мар 26, 2021
ГОРНЯК22 26.03.2021

Волонтеров приглашают на Кубок мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле25 марта 2021, 18:05

Добровольцев в команду приглашает Министерство спорта Алтайского края.

Фото: altaisport.ru

У жителей Алтайского края есть еще неделя, чтобы присоединиться к команде  волонтеров Всемирных олимпийских квалификационных соревнований по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле. Особенно в команде ждут людей, владеющих английским, а также французским или испанским языками. Такие полиглоты займутся сопровождением делегаций-участниц соревнований.

Второй этап Кубка мира 2021 года по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле является финальным квалификационным турниром для отбора к Олимпийским играм в Токио. В соревнованиях примут участие более 1000 атлетов.

Для прохождения отбора необходимо заполнить заявку на портале dobro.ru. После чего кандидату придет приглашение на онлайн-собеседование с тимлидером. Итоги отбора подведут 25 апреля.

Дополнительную информацию можно получить, позвонив по телефону 8−960−963−3300 или написав на почту volonterkubok@yandex.ru.

 

Катунь24

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