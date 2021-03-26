Катунь24: В Японии стартовала эстафета олимпийского огня

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В Японии стартовала эстафета олимпийского огня25 марта 2021, 17:44

25 марта в японской префектуре Фукусима стартовала эстафета олимпийского огня, об этом сообщает NHK.

Фото: скриншот youtube-канал Olympics Embedded video for В Японии стартовала эстафета олимпийского огня

Трансляция события велась на YouTube-канале Международного олимпийского комитета.

На сцену поочередно выходили актеры в костюмах самураев, барабанщики и танцовщицы. Учащиеся из Фукусимы продемонстрировали написанные ими картины с изображением летящих журавлей и выпрыгивающий из воды кит, а также исполнили музыкальные номера. Хор школьников спел песню Hana wa saku («Цветы распускаются»). Наконец, на сцену вынесли лампаду с привезенным из Греции олимпийским огнем, от которого было зажжено пламя факела эстафеты.

Первым факелоносцем стала футболистка Адзуса Ивасимидзу, передает ТАСС.

Эстафета олимпийского огня продлится 121 день и завершится в Токио 23 июля 2021 года. В этот день состоится официальное открытие Олимпийских игр.

Отметим, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на год. В 2021 году игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Катунь24