Катунь24: В Японии стартовала эстафета олимпийского огня

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В Японии стартовала эстафета олимпийского огня25 марта 2021, 17:44
25 марта в японской префектуре Фукусима стартовала эстафета олимпийского огня, об этом сообщает NHK.
Фото: скриншот youtube-канал Olympics
Трансляция события велась на YouTube-канале Международного олимпийского комитета.
На сцену поочередно выходили актеры в костюмах самураев, барабанщики и танцовщицы. Учащиеся из Фукусимы продемонстрировали написанные ими картины с изображением летящих журавлей и выпрыгивающий из воды кит, а также исполнили музыкальные номера. Хор школьников спел песню Hana wa saku («Цветы распускаются»). Наконец, на сцену вынесли лампаду с привезенным из Греции олимпийским огнем, от которого было зажжено пламя факела эстафеты.
Первым факелоносцем стала футболистка Адзуса Ивасимидзу, передает ТАСС.
Эстафета олимпийского огня продлится 121 день и завершится в Токио 23 июля 2021 года. В этот день состоится официальное открытие Олимпийских игр.
Отметим, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на год. В 2021 году игры пройдут с 23 июля по 8 августа.