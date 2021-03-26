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Алтайский край

Катунь24: В Алтайском крае хотят запретить продажу детям зажигалок и энергетиков

Мар 26, 2021
ГОРНЯК22 26.03.2021

В Алтайском крае хотят запретить продажу детям зажигалок и энергетиков25 марта 2021, 15:35

Соответствующий законопроект в первом чтении приняли сегодня, 25 марта, на мартовской сессии АКЗС.

Фото: pixabay.com

Депутаты большинством голосов поддержали законопроект «О мерах по защите здоровья несовершеннолетних в сфере розничной продажи некоторых товаров» в первом чтении, сообщает «Коммерсант». Авторы проекта – комитет АКЗС по здравоохранению и науке и фракция ЛДПР.

Согласно инициативе, предлагается запретить продавать лицам до 18 лет «безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетические, а также товары, содержащие сжиженный углеводородный газ».

«Произошел резкий рост продаж тонизирующих напитков. В большинстве упаковки, которые к нам идут из-за рубежа, содержат допустимую для взрослых норму кофеина 150 мг. Для детей она составляет 2,5 мг. И ребенку эту баночку пить нельзя», — отметил председатель комитета по здравоохранению Александр Лазарев.

Он также добавил, что в Алтайском крае, в частности, в Бийске и Барнауле, зарегистрированы случаи отравления от вдыхания газовых паров  – сниффинга.  Александр Лазарев отметил, что даже однократное вдыхание может привести к отеку легких и головного мозга и удушью.

Поддержали инициативу 48 человек, проголосовали против — 8, 3 воздержались. Депутаты отмечают, что до принятия закона во втором чтении нужна консультация с большим числом экспертов.

Катунь24

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