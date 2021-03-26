Катунь24: Все на дачу: в Барнауле запускают дополнительные пригородные поезда

‹‹ НАЗАД

ВПЕРЁД ››

Все на дачу: в Барнауле запускают дополнительные пригородные поезда25 марта 2021, 14:35

Дополнительные маршруты и остановки «Алтай-Пригород» открывает в преддверии садово-огороднического сезона, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

Фото: pixabay.com

С 27 марта начнут курсировать пригородные поезда № 6382/6381 по маршруту Барнаул – Овчинниково – Барнаул (отправление со станции Барнаул в 8:12, прибытие в 10:18; отправление со станции Овчинниково в 13:42, прибытие в 15:35 по местному времени).

В апреле эти электропоезда будут курсировать 1, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 22 числа, после 22 апреля – по вторникам.

Кроме того, с 1 апреля назначаются остановки поездам:

– № 6129/6130 Барнаул – Алейская – Барнаул на остановочных пунктах 257 км, 267 км;

– № 6115/6116 Барнаул – Ребриха – Барнаул на остановочных пунктах 317 км, 316 км, 315 км, 296 км, 287 км;

– № 6225 Артышта-2 – Барнаул, № 6234/6233 Барнаул – Аламбай – Барнаул, № 6222 Барнаул – Тягун на остановочных пунктах 44 км, 22 км, 20 км, 17 км, 10 км, 7 км.

В связи с этим расписание указанных поездов пригородного сообщения изменится от 2 до 13 минут. Расписание движения остальных пригородных поездов остается без изменений.

Информацию о расписании движения пригородных поездов можно получить в пригородных билетных кассах, по телефону +7 (3852) 29-21-68 или сайте АО «Алтай-Пригород».

Катунь24