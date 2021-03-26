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Алтайский край

Катунь24: В Барнауле временно ограничат движение машин-тяжеловесов

Мар 26, 2021
ГОРНЯК22 26.03.2021

В Барнауле временно ограничат движение машин-тяжеловесов25 марта 2021, 13:10

Ограничения введут на движение транспортных средств с превышением временно установленной допустимой нагрузки на ось 6 тонн.

Фото: pixabay.com

С 1 по 30 апреля 2021 года вводятся временные ограничения на движение транспортных средств с нагрузкой на ось свыше 6 тонн, сообщает официальный сайт Барнаула. Ограничения при этом не будут распространяться на некоторые категории большегрузного транспорта: на международные перевозки грузов, на пассажирские автобусы, на перевозки пищевых продуктов, на спецтехнику, выполняющую работы в сфере ЖКХ, и некоторые другие.

Это нужно для того, как сообщили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, чтобы облегчить нагрузку на автомобильные дороги города Барнаула и обеспечить их сохранность. Также временное ограничение поможет сохранить и дорожные сооружения, возведенные на городских дорогах.

Соответствующее постановление подписано в администрации города.

Катунь24

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