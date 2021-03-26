Катунь24: В Алтайском крае восстановили движение на всех трассах

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В Алтайском крае восстановили движение на всех трассах25 марта 2021, 12:30

Об устранении последствий штормовой погоды, обрушившейся вчера на Алтайский край, сообщает региональный Минтранс.

Фото: pixabay.com

24 марта на территории региона наблюдались метель, порывистый ветер и отсутствие видимости. В связи с этим было периодически ограничено движение для все видов транспорта на семи участках дорог региона.

На данный момент движение транспорта полностью восстановлено. На дорогах работает более 100 единиц техники.

В случае возникновения нештатных ситуаций Министерство транспорта просит обращаться по телефонам:

дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 507-512, 8-800-222-3169;

дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;

дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10;

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.

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