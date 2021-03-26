Катунь24: В Алтайском крае появится первый муниципальный округ

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В Алтайском крае появится первый муниципальный округ25 марта 2021, 11:15

Сегодня, 25 марта, депутаты АКЗС утвердили законопроект об объединении всех сельсоветов Залесовского района в единую систему местного самоуправления.

Фото: zalesovo22.ru

На данный момент в Залесовском районе девять сельсоветов: Большекалтайский, Борисовский, Думчевский, Залесовский, Кордонский, Пещерский, Тундрихинский, Черемушкинский, Шатуновский. С инициативой по объединению их всех в муниципальный округ Залесовский районный Совет депутатов выступил в сентябре 2020 года.

Закон устанавливает создание Залесовского муниципального округа, порядок избрания, численность и срок полномочий депутатов представительного органа первого созыва Залесовского муниципального округа, порядок избрания, полномочия и срок полномочий первого главы округа, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Для преобразования предусматривается переходный период (до 1 января 2022 года), в течение которого будут сформированы органы местного самоуправления, а также урегулированы иные связанные с ним вопросы. Кроме того, укрупнение муниципалитета не потребует внесения изменений в документы граждан и юридических лиц (регистрация по месту жительства, учредительные документы, документы на право собственности), за исключением муниципальных предприятий и учреждений, в уставы которых потребуется внести изменения в части наименований учредителя.

Катунь24