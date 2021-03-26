Катунь24: В Алтайском крае родились первые в 2021 году тройняшки

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В Алтайском крае родились первые в 2021 году тройняшки25 марта 2021, 09:46

Радостной новостью поделилась растроганная до слез министр соцзащиты региона Наталья Оськина в своем Instagram-аккаунте.

Фото: Министерство социальной защиты Алтайского края

Виновниками события стали новорожденные дочери Романа и Любови Антипиных. В марте 2021 года у счастливых родителей появились три дочери – Анна, Виктория и София. 24 марта малышек и их маму выписали из перинатального центра «ДАР».

«Переполняют чувства радости, гордости и восторга за молодых родителей. Да, в первое время в семье будет много хлопот, но самое главное, что дети рождены в полной, дружной, любящей семье», – написала в посте на своей страничке в Instagram Наталья Оськина.

Министр также поблагодарила семью «за вклад в улучшение демографической ситуации» и пожелала всем подписчикам, чтобы таких семей становилось больше в Алтайском крае. Кроме того, она вручила многодетным родителям сертификат на положенную при рождении тройни выплату в 150 тысяч рублей.

Сестры Антипины стали первой тройней, зарегистрированной в Алтайском крае в 2021 году. В прошлом, 2020, году тройняшки появились в 4 семьях. По информации Министерства социальной защиты, всего в Алтайском крае по состоянию на 01.03.2021 проживает более 30,5 тысячи многодетных семей.

Катунь24