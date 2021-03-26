Катунь24: В России решили сделать проезд для детей бесплатным

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В России решили сделать проезд для детей бесплатным25 марта 2021, 09:06

Специальные единые бесплатные проездные для детей в возрасте до 16 лет для передвижения на общественном транспорте предложили ввести в России.

Фото: pixabay.com

С соответствующей инициативой выступил заместитель председателя комитета по образованию Максим Зайцев, пишут «Известия».

«Сейчас в Госдуму внесен законопроект о штрафах для кондукторов, которые высаживают детей, однако было бы правильно полностью освободить школьников от оплаты проезда», — объяснил он.

Согласно законопроекту, школьникам предлагают выдавать единый проездной. Поправки могут внести в закон о городском наземном электрическом транспорте и в устав автомобильного. Если закон примут, то пассажиры от 7 до 16 лет смогут передвигаться по бесплатному проездному с неограниченным количеством поездок.

Катунь24