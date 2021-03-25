Катунь24: Волонтёр года России не может трудоустроиться в больницу в Алтайском крае

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Волонтёр года России не может трудоустроиться в больницу в Алтайском крае24 марта 2021, 19:35

Студент шестого курса Алтайского медуниверситета Махмуджон Эргашев семь месяцев отработал в ковидном госпитале и стал победителем конкурса инициатив «Доброволец России» в номинации «Доброе дело». Но этого недостаточно для официального трудоустройства. В больницах ему поясняют: необходим паспорт гражданина России.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Волонтёр года России не может трудоустроиться в больницу в Алтайском крае

Еще недавно уроженец Таджикистана Махмуджон Эргашев принимал награду из рук первого заместителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. Студент шестого курса АГМУ победил в одной из номинаций конкурса инициатив «Доброволец России». Махмуджон доставлял нуждающимся лекарства на дом, во время второй волны эпидемии семь месяцев отработал медбратом в городском ковидном госпитале. Казалось бы, неоценимый вклад, но для официального трудоустройства в больницу этого оказалось мало.

«У меня есть вид на жительство, но с ним невозможно работать в больнице. В больнице говорят, что вид на жительство не является документом, подтверждающим личность. Из-за этого я с 4 курса не могу устроиться на работу», — объясняет Махмуджон.

Чтобы получить гражданство России, необходимо сдать специальный экзамен. Махмуджон выучил с репетитором русские поговорки, биографию алтайских деятелей культуры, календарь православных праздников. Но и тут неудача. Студент не смог назвать имена культурных деятелей Барнаула. Получил заключение: не знает культуру России, да и владение официальным языком не соответствует уровню носителя. Медик подчеркивает: во время работы в госпитале общался с пациентами на русском языке, на нем же выписывал рецепты. Там всем все было понятно. И больным, и коллегам.

Экзамен на получение гражданства можно пересдать только через год. К тому времени студент уже давно окончит вуз. Но так ли Махмуджону необходим паспорт гражданина России, чтобы устроится работать в больницу?

«В связи с тем, что гражданин длительное время проживает и зарегистрирован по месту жительства в Барнауле, он имеет вид на жительство, выданный ГУ МВД России по Алтайскому краю в 2018 году. Соответственно, по закону имеет право и возможность беспрепятственно осуществлять трудовую на территории Алтайского края», — пояснил сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Алтайскому краю Павел Гуль.

Адвокат Виталий Толкачев специализируется на защите прав медицинских работников. Он поясняет: даже если есть ограничения для иностранных граждан на местном уровне, они не могут противоречить федеральному законодательству. А оно к мигрантам с видом на жительство лояльнее потенциальных работодателей.

Как оказалось, Махмуджону достаточно предоставить работодателю вид на жительство, СНИЛС, сведения об образовании и другие сопровождающие документы. Паспорта среди них нет. Возможно, ситуация Махмуджона — пример недоработки на уровне ведомств, бюрократических формальностей. Но что делать медику, который хочет помогать людям, но не может?

Катунь24