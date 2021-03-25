Катунь24: В России обновят дизайн большинства банкнот

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В России обновят дизайн большинства банкнот24 марта 2021, 18:35

К 2025 году ЦБ России планирует обновить банкноты шести «старых» номиналов образца 1997 года.

Фото: pixabay.com

Об этом рассказал заместитель председателя ЦБ Михаил Алексеев. По его словам, банкноты новых номиналов — 200 и 2000 рублей — отличаются современным дизайном и защитным комплексом на лучшем мировом уровне.

«В то же время, поскольку в течение последних десяти лет банкноты образца 1997 года не модернизировались, пришло время подумать о том, как подтянуть их защитный комплекс и усовершенствовать дизайн, повысив его до уровня реализованного в двухсот- и двухтысячерублевых купюрах», — сказал Алексеев.

Планируется, что в 2022 году в России появятся обновленные сторублевые купюры, в 2023-м — тысячные и пятитысячные, в 2024-м — пятисотрублевые купюры, а в 2025-м — десяти- и пятидесятирублевые, заверил он.

На купюрах изобразят достопримечательности всех федеральных округов. На лицевой стороне сторублевой банкноты поместят изображение Москвы, а на пятидесятирублевой — Санкт-Петербурга, но на оборотной — достопримечательностей Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

На десятирублевой купюре будет изображен Новосибирск, на пятисотенной — Пятигорск, на тысячерублевой — Нижний Новгород. На банкноте пятитысячной купюры появится Екатеринбург. На оборотных сторонах изобразят достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.

По словам Алексеева, Центробанк не планирует проводить голосование по выбору достопримечательностей. Он считает, что «не всегда эта практика разумна и эффективна в таком деликатном деле». Однако Банк России будет консультироваться с экспертами, которые могут взаимодействовать с общественностью, то есть мнение людей все же будет учитываться.

«Я думаю, этот выбор будет разумным, обоснованным и всем понравится», — цитирует зампреда РИА Новости.

Катунь24