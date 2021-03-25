Катунь24: В Алейске пьяный отец пытался убить сына

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В Алейске пьяный отец пытался убить сына24 марта 2021, 18:07

Сейчас 57-летний мужчина находится под стражей.

Фото: pixabay.com

Вечером 20 марта 2021 года между мужчиной и его 13-летним сыном произошла ссора. Из-за этого отец взял кухонный нож и ударил ребенка в область лопатки.

Но убить мальчика мужчина не смог, потому что в разборку вмешалась сестра, а подростку вовремя оказали помощь врачи.

Подозреваемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает региональный Следком.

Катунь24